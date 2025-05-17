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Haber Merkezi

Simge Sağın'ın acı günü...

Simge Sağın, ablasının kaybıyla sarsıldı.

Uykusunda yaşamını yitiren ve ani vefatıyla ailesini yasa boğan Nilay Sağın, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Büyük acıyla sarsılan Simge Sağın, ablasının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.

Kozyatağı Modern Camii'ndeki cenazenin ardından Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

ANNESİNE SARILDI

Simge Sağın ardından annesinin omzunda gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan Simge'yi dostları zor gününde yalnız bırakmadı. Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu gibi ünlü isimler de çelenk gönderdi.