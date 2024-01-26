Şarkıcı Simge Sağın, Instagram hesabından Mauro Icardi'yi paylaştı: "Yakışıklı" Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalınan ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, sosyal medya sayfasından ünlü futbolcuyu paylaştı.

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u Kerem Aktürkoğlu (2) ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Mauro Icardi, golle sahalara dönüş yaptı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Tete'nin yerine oyuna giren Arjantinli yıldız futbolcu, kazanılan penaltı atışanda 90+2. dakikada topun başına geçti. Icardi, topu ağlarla buluşturdu.

Süper Lig'de 6 maç aradan sonra ağları havalandıran Icardi, bu kulvardaki gol sayısını da 13'e çıkardı.

"Yakışıklı"

Galatasaray resmi hesabı, "Aşkın Olayım" ile özdeşleşen Icardi'nin dönüşünü, Simge'nin yeni şarkısı "Yakışıklı" ile kutladı. Paylaşımda şarkının dizeleri olan "Yakışıklı, hani sen gülüyorsun ya inceden" sözlerine yer verildi.

"Yakışıklıya geçiş olmuş"

Simge, Galatasaray'ın resmi sayfasından yapılan gönderiyi Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Yakışıklıya geçiş olmuş. Bu kadar yakışmazdı bir şarkı sana" notunu düştü. Simge ayrıca, nazar boncuğu emojisi kullandı.