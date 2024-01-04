Şarkıcı Simge Sağın photoshop'u abarttı! Yamulan duvarlar takipçilerinin gözünden kaçmadı Spor sonrası bir karesini yayınlayan ünlü şarkıcı Simge Sağın, photoshop'un dozunu kaçırdı.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile 'Aşkın Olayım' parçası hit olan şarkıcı Simge Sağın, Beşiktaşlı olmasına rağmen sarı-kırmızılı takımın kutlamalarında yer almıştı.

Bu yüzden Beşiktaş taraftarının tepkisine neden olan 42 yaşındaki ünlü isim, bir konserinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Icardi ve Galatasaray’ın da kalbimde yeri ayrı. Tribünlerde sadece 'Aşkın Olayım'ı değil, 'Öpücem'i de duyuyorum. Ne mutlu bana! Müzik birleştiricidir, hepimizi bir araya getirir. Şarkılar şifadır, mutluluktur."

Sosyal medyada aktif olan güzel şarkıcı, son olarak 1.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

"Bugünüme bin şükür"

Simge Sağın, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden spor yaptıktan sonra aynadan çektiği bir karesini paylaşarak; "Bugünüme bin şükür. Hadi siz de spor yapın! Dünya üşenenlere ayrı davranıyor, unutma!" diye yazdı.

Güzel şarkıcının photoshop'u abartıp, bel bölgesini inceltmeye çalışırken sol tarafındaki duvarı yamultması ise dikkatlerden kaçmadı.