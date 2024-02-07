Şarkıcı Simge Sağın yine Gülşen'in izinde! Aynı sütyenle sahneye çıktı Uludağ'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı Simge Sağın'a kıyafeti yüzünden eleştiri yağdı. Daha önce de 'Sahne kıyafetlerinde Gülşen'i taklit ediyor' eleştirisi alan Simge Sağın yine beğenilmedi.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalınan 'Aşkın Olayım' şarkısıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, önceki gün Bursa’da sahne aldı.

Sürekli şarkıcı Gülşen’i taklit ettiği haberleriyle gündem olan ve çok eleştirilen Simge Sağın, huyundan vazgeçmedi.

Aynısını giydi

Sağın, daha önce Gülşen’in sahnesinde giydiği ve olay yarattığı sütyen ve pantolon kombinini birebir üzerine geçirdi.

Sağın'ın cesur tarzı yine hiç beğenilmedi. Sağın'ın taşlı sütyen ve kasık yırtmaç detaylı etek tarzına yorum yağdı.

"Taklit olma"

Simge Sağın'a sosyal medyada; 'Aynsını Gülşen de giymişti', Taklit olma!', 'Hiç güzel görünmüyorsun', 'Kopyalamak basitliktir' gibi yorumlar yapıldı.