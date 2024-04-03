Şarkıcı Sinan Akçıl gece kulübündeki yangın ile ilgili paylaşım yaptı: "Cezalarını çeksinler" Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2. katında bulunan gece kulübünde patlama yaşandı. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği yangınla ilgili Sinan Akçıl da paylaşım yaptı.

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İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada iddialara göre; sahnenin yanında bir patlama oldu ve ardından yangın çıktı.

29 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 3 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Yaşanan bu acı olaydan sonra Sinan Akçıl'dan konuyla ilgili bir paylaşım geldi. Şarkıcı, daha önce orada klip çektiğini söyledi. Akçıl, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Yazık"

"Yazık... Daha önce klip çektiğim ünlü bir bir gece kulübünde şimdilik 27 canımızı kaybettik. İhmali olan kim varsa cezasını çeker inşallah! Başımız sağ olsun."