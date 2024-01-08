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Şarkıcı Sinan Akçıl'dan canlı yayında evlilik itirafı: "2 sene içinde damat olmak istiyorum"

Şarkıcı Sinan Akçıl'dan canlı yayında evlilik itirafı: "2 sene içinde damat olmak istiyorum" Oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez nikah masasına oturan yalnız mutluluğu bir türlü bulamayan Sinan Akçıl’ın evlilik açıklaması gündem oldu.