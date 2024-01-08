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Aşk hayatını hızlı yaşayan ünlü isimlerden Sinan Akçıl'ın, geçtiğimiz aylarda ismi Müjde Uzman ile anılmıştı.
İki ünlü isim, Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülemişti. Akçıl, Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söylemişti.
Takibi bıraktılar
Fakat ikili, kısa bir süre önce sosyal medya sayfalarından birbirlerini takip çıkardı.
Ünlü şarkıcı, meslektaşı Alişan’ın sunumunu üstlendiği programa katıldı.
"2 sene içerisinde evlenmek istiyorum"
Söylediği şarkılarla programa renk katan Sinan Akçıl, evlilik itirafıyla gündeme geldi. Sinan Akçıl, programda iki sene içerisinde evlenmek istediğini belirtti.
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