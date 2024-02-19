Şarkıcı Sinan Özen’in ikizleri Neva ve Sanberk 4 yaşında! Paylaşımına beğeni yağdı Ünlü şarkıcı Sinan Özen, ikizlerinin 4. yaş gününü bu paylaşımla kutladı. Özen'in ailesiyle yaptığı paylaşım gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

'Evlere Şenlik', 'Canım Yandı', 'Çıldıracağım', 'Ölürüm Yoluna' şarkılarıyla hafızalara kazınan 59 yaşındaki ünlü popçu Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girmiş; 2020'nin Şubat ayında ikiz bebekleri dünyaya gelmişti.

7 ameliyat oldu

Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz bebekleri olan çift, kızlarının rahatsızlığını öğrenince büyük üzüntü yaşamıştı. Sinan Özen'in kızı Neva, sağlık sorunları nedeniyle 7 kez büyük ameliyat geçirmişti.

"4. yaş günü"

Son olarak, Sinan Özen ile Burcu Özen çifti, ikizleri Neva ve Sanberk'in 4. yaşını kutladı. Özen, "Bugün evimizde neşe dolu bir kutlama var! Canımızın içi Neva ve Sanberk’in 4. yaş günü!

Dört yıl önce hayatımıza kattıkları sevgi, neşe ve güzellikle dolu dolu geçen zamanın tadını çıkartıyoruz. Her anları bizim için özel ve unutulmaz. Bugün, ailemizle birlikte geçirdiğimiz mutlu anları sizinle de paylaşmak istedik.

"Güzel anların bir kesiti"

İşte küçük bir kutlama videosu, gözlerimizin ışığı canımız çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz güzel anların bir kesiti. Bu dört yıl içinde, bizimle olan desteklerinizi ve sevginizi her zaman hissettik. Hep birlikte daha nice mutlu yıllara, güzel anılara ve büyüyen ailemize daha fazla sevgi katmaya devam edelim." dedi.

İkiz çocukları için duygusal bir paylaşım yapan Özen'e yorum yağdı.