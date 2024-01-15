Şarkıcı Songül Karlı göğüs ve bacak dekolteli pozuyla gündem oldu! 50 yaşındaki Songül Karlı, cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi devam ediyor.

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Estetikleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, aktif kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

Daha önce birkaç kez göğüs estetiği yaptırdığını söyleyen Karlı, pozlarıyla yine olay oldu.

Estetikleri sonrası Hadise ve Seda Sayan'a benzetilen ve bir hayli değişen Karlı, göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu. Ünlü ismi görenler şaştı kaldı.

"Yeni enerjiler"

Songül Karlı'nın "Yeni enerjiler" notuyla paylaştığı iddialı pozuna takipçilerinden yorum yağdı.

"Estetik bir ihtiyaç artık"

"Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için." diyen Songül Karlı, "Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa." demişti.