Şarkıcı Teoman kendini anlattı: "Herkes beni sarhoş sanıyor" Her verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunan başarılı şarkıcı Teoman, bu defa insanların kendisini yanlış tanıdığını söyledi.

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Türkiye’nin en başarılı rock yıldızlarından Teoman, katıldığı YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Yakın dostu Şebnem Ferah hakkında bir itirafta bulunan Teoman, kendisi hakkında da açıklamalarıyla dikkat çekti.

"Gurur duyduğum bir arkadaşımdır"

Şebnem Ferah hakkındaki soruyu yanıtlayan Teoman, "Çok sevdiğim, gurur duyduğum bir arkadaşımdır. Müzikal tarafta inanılmaz derece detaycı, en yüksek performansı sergilemek isteyen ve en iyi şekilde sahneye aktarmak isteyen delinin tekidir. O abartılıdır. Müzikalite olarak en üst sınırda bir seviyeyi ister. Ben öyle değilimdir. Ben eğlenirim. Onun gibi insanların hayatı daha zor oluyor." dedi.

"Herkes beni sarhoş sanıyor"

Kendi hayatıyla ilgili de konuşan Teoman, "Çok çalışkan biriyim. Herkes beni sarhoş, hiç iş yapmayan biri sanıyor. Ben aslında çok çalışkan biriyim.

"Küçük seviyeler bizi mutlu etmez"

44 yaşıma geldiğimde müzikten soğumuştum. Rock yıldızlığı biraz da lanettir. Yüksek seviyede yaşadığınız için artık küçük seviyelerden mutluluk duymazsınız. Bu laneti yaşarsınız. O zaman ne bir ailem ne çocuğum vardı. Şu an kendimi rasyonel biri yapmaya çalışıyorum. Benim gibi düşünenlere ayaklarını biraz daha sağlam basmalarını öneriyorum. Benim gibi olmasınlar” ifadelerini kullandı.