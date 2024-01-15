Şarkıcı Tuğba Ekinci'den olay Cem Yılmaz paylaşımı: "Bilet fiyatı en az 10 bin TL olmalı" Şarkıcı Tuğba Ekinci, gösteri bilet fiyatları gündem olan Cem Yılmaz'la ilgili bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, Cem Yılmaz'ın bilet fiyatının yüksek bulanlara tepki gösterdi.

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Sahnelere geri dönmeye hazırlanan Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi, şubattan itibaren seyircilerle buluşacak.

"Sevinçliyim"

Yılmaz'ın tek kişilik stand-up gösterisinin biletleri, sosyal medyada gündem olmuştu.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından "Mart ayındaki gösterilerin biletleri tükendi. Teşekkür ederim. Sevinçliyim." ifadelerini kullanmıştı.

4 bin 400 TL bilet

Bilet fiyatları 2 bin ile 4 bin 400 TL arasında satışa sunulurken gösterinin fiyatları hakkında herkes tepki göstermişti.

Cem Yılmaz'ın gösteri bilet fiyatlarını Ebru Gündeş'in konser bilet ücretiyle kıyaslayan Tuğba Ekinci, ünlü komedyenin bilet parasının az olduğu ve daha çok olması gerektiğini belirtti.

Ekinci, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu notu paylaştı:

"En az 10 bin olmalı"

"Ebru Gündeş'i dinlemeye kişi başı 20 bin veriliyor da, Cem Yılmaz’a niye kişi başı 4 bin mevzu oluyor? En az 10 bin olmalı."