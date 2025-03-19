Şarkıcı Tuğçe Tayfur'a doğum günü sürprizi yapıldı

Haber Merkezi

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sanatçının vefatı müzik dünyasını ve ailesini derinden sarsarken geride bıraktığı mirası da krize neden olmuştu. Tayfur'un mahkemelik olan mirasının ardından kızı Tuğçe Tayfur, vasiyetnamenin iptali için dava açmıştı.

Yeni yaşını ailesiyle ve sevenleriyle kutlayan Tuğçe Tayfur, kareleri sosyal medya hesabından yayınlayarak altına da şu notu düştü:

"8 YIL ÖNCE BUGÜN"

"Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi.

Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki...

Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam.. Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bir taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum.

Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum."

Tuğçe Tayfur'un paylaşımı, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.