Şarkıcı Umut Akyürek'in isyanı: "Eskiden dudaklarımdan utanırdım" Sık sık yaptırdığı estetiklerle gündem olan şarkıcı Umut Akyürek, katıldığı programda içini döktü.

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Haber Merkezi

Estetik konusunda doyumsuz ünlülerden biri olan ve son olarak alın daraltma operasyonu için bıçak altına yatan Türk Sanat Müziği'nin güçlü ismi Umut Akyürek, YouTube'da yayın yapan Pınar Kerimoğlu’na konuk oldu. Akyürek, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"Hakkımda sürekli estetik haberleri çıkıyor. Ben her gün estetik yaptırmıyorum." diyen ünlü şarkıcının açıklamalarından ara başlıklar:

"UTANIYORDUM"

"Konservatuvar döneminde de kalın dudaklı ve dudaklarından utanan bir kızdım. Dudaklarım küçük dursun diye içeriden boyuyordum.

"ESTETİKLİYİM"

Bir kere ben estetiksizim demedim ki, burnum estetik, alın daraltma yaptırdım. Bunların dışında estetiğim yok.

Benim gençliğimde bazı şeyler gerçekten zordu. Sanatçı olmak, TRT'ye girmek büyük işlerdi. Çok büyük sanatçılar vardı, biz de onları örnek alırdık ama şimdi örnek alınacak sanatçı kalmadı. Tabii saysanız bir elin parmaklarını geçmez.

"POPÇUDAN ASSOLİST OLMAZ"

Şık kıyafet giyinip sahneye çıkan veya sahneye en son çıkıp bikini ile sahneye çıkan insanlar kendisini assolist zannediyor. Assolistlik, Türk Musikisi'ne ait bir terimdir, popçudan assolist olmaz. Assolist sahneye çıkıp da kıvırtmak değildir. Assolist dediğin Muazzez Ersoy’dur, Muazzez Abacı’dır, Emel Sayın’dır, Bülent Ersoy’dur."