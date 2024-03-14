Şarkıcı Yıldız Tilbe yeni hobisi! Ayakkabı boyamaya başladı Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, şu sıralar boyama işine kafayı taktı. Ayakkabılarını ve terliklerini boyayan ünlü şarkıcıya teklif yağdı.

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Hafızalarda yer eden şarkıları, kendine has tarzı ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Yıldız Tilbe, ilginç halleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Sürekli boyuyor

Yıldız Tilbe sahnede giydiği ayakkabı ve terlikleri boyadı. Belçika'dan 1500 liraya aldığı sıradan beyaz spor ayakkabılarını rengarenk hale getirip konsere çıktı.

Ünlü şarkıcı, önceki gün de 30 bin lira değerindeki dünyaca ünlü bir markaya ait olan terliklerini boyadı!

Ayakkabı markaları, Yıldız Tilbe'ye haber göndererek "Size ürünlerimizden yollasak onları da boyar mısınız?" diye teklifte bulunmaya başladı.