Şarkıcı Yıldız Tilbe gençlik halini paylaştı! Takipçileri eski halini yorum yağmuruna tuttu

Haber Merkezi
Sosyal medyadan sürekli takipçileriyle iletişim halinde olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin son paylaşımı takipçilerini şaşırttı.
Her yaptığı, her söylediği olay olan ünlü isimlerden Tilbe, yeni paylaşımıyla takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı.
58 YAŞINDA
Neredeyse tüm şarkıları hit olan ödüllü sanatçı, sosyal medya hesabında önce 18 yaşındaki halini ardından da 58 yaşındaki görünümünü paylaştı.
Tilbe’nin gençlik fotoğrafını gören hayranları, büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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