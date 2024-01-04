Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin son paylaşımına yorum yağdı! "Çalışıyorum" Dillere pelesenk olan şarkıları, güçlü sesi ve farklı tarzı ile sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, son pozuyla gündem oldu.

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Yaptığı şarkılarla ve sahne şovlarıyla yediden yetmişe herkese kendini dinlettiren 57 yaşındaki Yıldız Tilbe, sosyal medyanın aktif ünlülerinden.

Yaptığı payaşımlarıyla dikkat çeken ve sık sık güden olan Tilbe, son paylaşımıyla da konuşulmayı başardı.

'Çalışıyorum'

Konserlerinde renk renk peruklar tercih eden günlük hayatında saçlarını kısa bırakan hatta boya bile yapmayan Yıldız Tilbe, Twitter (X) hesabından 'Çalışıyorum' botuyla bir fotoğraf paylaştı.

'Çalışırken hepimiz böyleyiz'

Ünlü sanatçının paylaştığı pozda hiç gülümsememesi dikkat çekti. Ünlü şarkıcının son karesine takipçileri; 'Çalışırken hepimiz böyleyiz' yorumu yazdı.