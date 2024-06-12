Şarkıcı Yonca Evcimik "Platonik aşığım" demişti! Mert Yazıcıoğlu'ndan cevap geldi Geçtiğimiz haftalarda bir magazin programına konuk olan ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd Efendi karakterine platonik olarak aşık olduğunu itiraf etmişti. Yakışıklı oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.

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"Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi dillere pelesenk olan şarkılara imza atan Yonca Evcimik, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 'Hayatında biri var mı?' sorusuna platonik aşkının Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Cüneyd efendi olduğu söylemişti.

Önceki gün bir davette görüntülenen yakışıklı oyuncuya, bu açıklamalar soruldu.

"Herkese çok teşekkür ederim"

Yonca Evcimik'in kendisi hakkında söyledikleri hakkında konuşan Yazıcıoğlu, "Eyvallah ben de onu çok seviyorum canım, benim oynadığım karaktere böyle bir sevgi duyması çok güzel. Mutluyum ben tabii ki insanların oynadığım şeyi beğenmesinden. Herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Muabirlerin aşk hayatı sorularına "Sorma, yok çünkü" diyen Yazıcıoğlu, muhabirin 'Neden yok?' sorusuna "Ne biliyim ben abi" cevabıyla güldürdü.