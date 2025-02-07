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Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden 61 yaşındaki Yonca Evcimik; Bandıra Bandıra, Sallayalım Dünyayı, Çapkın Kız ve Tatlı Kaçık şarkılarının yanı sıra Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazanmıştı.

Genç kızlara taş çıkartan fiziği ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle sık sık gündeme gelen ünlü isim, samimi açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK KONUŞMAMAK LAZIM"

1994-1997 arasında Harun Özakıncı ile evlenip boşanan şarkıcı, “Evlilik planım şu an için yok. Ama büyük konuşmamak lazım. Bu zamana kadar ne dediysem başıma geldi. Gözüm dönerse evlenebilirim. O kadar aşık olurum. Başak burcuyum; gözüm çok zor dönüyor.” diye konuştu.