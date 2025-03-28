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Haber Merkezi

'Astral seyahatle uzaya gittim geldim' açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yusuf Güney Amazon Ormanları'na arınmaya gitti. Ancak Yusuf Güney'in başına beklemediği bir şey geldi.

Son dönemde kehanetleriyle gündeme gelen Yusuf Güney açıklamalarıyla sık sık gündem oluyordu. Ünlü şarkıcı son yaptığı açıklamada ‘Astral seyahatle uzaya gittim geldim’ diyerek sosyal medyanın diline düşmüştü.

“Bazı şeyleri anlatamıyorum. İnsanlar kaldıramaz, benim başım tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu öğrendim. Her şey denge…" diyen Güney, bu sefer arınmak için Amazon Ormanları'na gitti.

"ESKİ YUSUF GÜNEY ÖLDÜ"

Yusuf Güney ayrıca sosyal medya hesabında "Eski Yusuf Güney öldü ama yeniden doğdu doğrudur ölümü yaşadığım mesela artık olan olaylara yaşadığım meselelere verdiğim tepkiler çok sakince" dedi.