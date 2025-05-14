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'Bunalım' ve 'Sevdaluğun Sarmadı' gibi unutulmaz hit şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran Yusuf Güney, son dönemde uzaylılar, astral seyahat gibi konularla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Bir programa konuk olan Yusuf Güney yine açıklamasıyla gündem yarattı.

"EVREN BANA MESAJ YOLLADI"

Evrenle konuştuğunu iddia eden Yusuf Güney, "Ortalıktan kaybolacaktım, kendimi unutturacaktım. Evren, bana mesaj gönderdi. 'Otur yerine kaybolma' dedi." ifadelerini kullandı.

Yeni bir sektöre adım attığını söyleyen Güney, "Şimdilerde ticarete atılıyorum. Bir mekanın işletme sahibi olarak ticaret hayatıma başlıyorum." ifadelerinde bulundu.