Şarkıcı Zara korkuttu! Hastaneden fotoğraf yayınladı Şarkılarından daha çok imajıyla dikkat çeken Zara, hayranlarını korkuttu. Ağır spor yüzünden hastanelik oldu.

Haber Merkezi

Sahnelerde Zara adını kullanan ünlü şarkıcı Neşe Yılmaz, son dönemde büyük bir değişim geçirdi.

SPOR HASTANELİK ETTİ

Verdiği kilolarla dikkat çeken ve son dönemlerde spor salonunda yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Zara, hayranlarını korkuttu.

Zara sporu abartınca hastanelik oldu. Şarkıcı, spor yaparken kaslarının aşırı zorlanması sebebiyle rahatsızlandı. Yapılan tetkiklerde Tendinit teşhisi konan Zara, yaklaşık iki hafta kol bandı kullanacak.

Daha önce zayıflamasıyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, aralıklı beslendiğini söylemişti.

DİYET YAPIYOR

Ünlü isim, “Bir süredir de diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm.” demişti.