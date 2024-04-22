Şarkıcı Zara, sahne kıyafetleri hakkında konuştu: "Ben mayoyla çıkamam" Önceki gün Kıbrıslı hayranlarıyla buluşan Zara, konser öncesi samimi açıklamalarda bulundu.

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Türkü denince akla ilk gelen sanatçılarımızdan Zara, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıktı. Zara, iki bin kişiyi coşturup performansıyla tam not aldı.

Aynı saatlerde popçu Hadise de İstanbul Kongre Merkezi’nde hayranlarını coşturuyordu.

"Ben öyle bir görüntü vermem”

Zara, “Siz de Hadise gibi mayo ile sahneye çıkar mısınız?” sorusuna “Herkes kendine neyi yakıştırıyorsa onu giyer. Ama ben öyle bir görüntü vermem.” yanıtını verdi ve devamında şöyle konuştu:

"Ben denize girerken bile görüntü vermeyi tercih etmiyorum”

“Bu arz ve talep meselesi. Alıcı-satıcı bundan memnunsa sorun yok. O kıyafetleri de taşımak kolay değil. Ona göre bir vücudunun olması lazım. Ben kendimi öyle görmeyi ve izlemeyi hiç istemem. Dolayısıyla insanın ne hissettiği ile alakalı. Ben denize girerken bile bu tür görüntü vermeyi tercih etmiyorum.”

"Susacağım"

Seksi dansı ve kıyafetleri yüzünden eleştirilen Hadise, “Bak yine konuşacaktım ama susacağım. Bu sahne cevap veriyor her zaman, değmez.” dedi.

300 milyon TL

Üç ayrı markayla 1 yıllık sözleşme imzalayıp 300 milyon TL’ye imza atan Hadise, eylül sonuna kadar şehir şehir gezip 95 konser verecek.