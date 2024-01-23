Şarkıcı Zara, uzay listesini açıkladı! "Telefon ve bayrak" Pilotluk hayali annesi tarafından veto edilen Türk Müziği'nin güçlü sesi Zara, uzaya gitseydi yanında götüreceklerini açıkladı.

ensonhaber.com

Tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu tüm Türkiye'yi heyecanlandırdı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın tarihi uçuşuna bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol astronot da eşlik etti.

Yeşilköy'de bir mekanda sahne alan Zara, Gezeravcı'ya görevinde başarılar dilediğini ifade etti.

'Uzaya telefon ve bayrağımızı götürürdüm'

Daha önce verdiği bir röportajda çocukken pilot olmak istediğini ancak annesinden veto yediğini açıklayan sanatçı, ''Uzaya giden ilk Türk siz olsanız yanınıza neler alırdınız?'' sorusuna şöyle yanıt verdi:

''Her anını kaydetmek için telefonumu, şarkılarımı söylemek için mikrofonumu ve uyurken bile başucumdan ayırmadığım bayrağımızı."