Şarkıcı Zara, verdiği kilolarla dikkat çekmişti! Süper minisiyle galaya gitti Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Zara, transparan tarzıyla gündem oldu.

ensonhaber.com

Gerçek ismi Neşe Yılmaz olan ünlü sanatçı Zara, çocuk yaşta ünlü olan isimlerden.

Son dönemde sesinin yanı sıra değişimi ile de gündemden düşmeyen Zara, verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Zara, dün akşam gerçekleştirilen bir film galasına katıldı. Siyah ışıltılı mini bir elbise giyen Zara, transparan tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

"Diyet yapıyorum"

Geçtiğimiz günlerde nasıl zayıfladığını açıklayan Zara, "Bir süredir diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum." demişti.