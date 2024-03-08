Şarkıcı Zara'dan dekolte açıklaması: "Sahneye bornozla çıkacağım korkudan" Ünlü şarkıcı Zara, Kıbrıs konserinde giydiği, sosyal medyada gündem olan derin dekolteli elbisesi hakkında konuştu.

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ensonhaber.com

Verdiği kilolarla gündem olan 48 yaşındaki şarkıcı Zara, geçtiğimiz haftalarda da yeni bir aşk iddiasıyla konuşulmuştu.

İddialar sonrası Zara'dan açıklama gelmişti.

Zara, önceki akşam Yeşilköy’de dinleyicileriyle buluştu. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, Kıbrıs konserinde giydiği, sosyal medyada gündem olan derin dekolteli elbisesi hakkında konuştu:

"Styling diye bir şey var"

“Bundan sonra sahneye bornozla çıkacağım korkudan! Styling diye bir şey var. Düğünde, belediye konserinde, Kıbrıs konserinde giyeceğin kıyafetler farklıdır.

"Ehil insanlarla çalışıyorum”

Kafana göre giyinemiyorsun, arkada bunlara karar veren koskoca bir ekip var. Tüm bunlar bir matematik ürünü. Ben sahnede zarif ve şık görünmek zorundayım. Bu konuda ehil insanlarla çalışıyorum.”