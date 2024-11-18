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Türk Halk Müziğinin en sevilen isimlerinden Zara, konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bu zamana gelmesinde katıldığı yarışmalarda aldığı birinciliklerin çok büyük payı olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, hayatını nasıl şekillendirdiğini anlattı:

"TRT BENİM OKULUM"

“Birincilikler beni konservatuara götürdü. Bildiğim tek türkü Kırşehir türküsüydü. Tüm sınavlara da bu türküyle girdim ve iki defa birinci oldum. Bu türküyle TRT’de çok değerli şeflerle çalıştım. TRT benim için çok büyük bir okul oldu.

"O ZAMAN ÜNLÜ OLDUĞUMU ANLADIM"

İlk albümüm çok ses getirdi. Henüz 20 yaşındayken bir arabam oldu, beni görenler kornaya basıp selam verirlerdi. O zaman ünlü olduğumu anladım. O dönemde şöhrete adapte olmak zordu ama şimdi herkes ünlü.

"TEKLİF ÇOK"