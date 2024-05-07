Şarkıcı Zeynep Bastık, dantel geceliği ile olay oldu! Yorum yağdı Son teklisi 'LAN' ile ortalığı kasıp kavuran ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bu defa son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Türk pop müziğinin son dönemdeki yıldız isimlerinden Zeynep Bastık, son dönemde 'Lan' şarkısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Her yaptığı olay olan ve kendisinden söz ettiren ünlü isim, bu defa son pozlarıyla olay oldu.

Dantel geceliği ile kayda girdi

Zeynep Bastık, dantel geceliği ile kayda girdi ve o anlarını takipçileri ile paylaştı.

Gecelikli kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Zeynep Bastık'a 'Gecelikle beste mi yapıyorsun?', 'Sanatçı dediğin böyle olur' gibi yorumlar yapıldı.