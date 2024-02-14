Şarkıcı Zeynep Bastık doğal hali! Güzellik sırrını verdi Sosya medyada aktif olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, son olarak doğal halini paylaştı. Takipçileri, Bastık, doğal halinin sırrını sordu.

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Son dönemin en popüler sanatçılarından biri olan Zeynep Bastık, sesi kadar güzeliğiyle de beğeni toplayan isimlerden.

Şarkıcı son olarak Instagram hesabından doğal halini paylaştı.

Cildinin güzeliği soruldu

Sırrını soran takipçilerine ise yanıt vermeyi ihmal etmedi. Bir takipçisi şarkıcıya "Cildin için özel bir rutinin var mı çok sağlıklı duruyor" diye sordu.

Şarkıcı soruya yanıt olarak şunları söyledi:

"Bol bol su içiyorum"

"Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum. Rutin olmasa da her boşlukta cilt bakımına gitmeye çalışıyorum.

"30'a geldik"

Bir de biraz genetik bence henüz mezoterapi vs. yaptırmaya başlamadım. Ama 30'a geldik artık o serüvenlere de gireceğim bir noktada."