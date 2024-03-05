Şarkıcı Zeynep Bastık'ın deprem korkusu! Ağlamaktan krize girdi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili Zeynep Bastık paylaşım yaptı.

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ensonhaber.com

Ünlüler dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden şarkıcı Zeynep Bastık, İstanbul'u terk edip İzmir'e taşındığına dair iddialara geçtiğimiz günlerde yanıt vermişti.

"İstanbul'dayım çoğunlukla"

"İzmir'de yaşamaya başladığın doğru mu?" sorusuna "Doğru değil. İstanbul'dayım çoğunlukla. Tüm boşluklarda Urla'ya kaçmaya çalışıyorum ama. Yoğun bir deprem korkusu yaşadığım için daha çok tetiklenip kaçmaya çalışıyorum artık." yanıtını vermişti.

Bastık, İstanbul ve çevre illerde de hissedilen Çanakkale merkezli 4.9 depreme İstanbul'da yakalandı.

"Ağlamaktan krizi girdim"

Deprem korkusu olduğunu her fırsatta söyleyen Zeynep Bastık, evde zor anlar yaşadı. Bastık, daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Ben bayağı sallandım. Ağlamaktan krize girdim, bu korku gerçekten saçma bir hal aldı bende." dedi.