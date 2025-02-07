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Aşk hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yeni şarkısının klibi için Kemerburgaz'da kamera karşısına geçti.

"TÜRK MOTİFLERİ VAR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Uzun süredir çıkmasını dört gözle beklediğimiz bir şarkı bu. Türk motifleri olan, oryantal, fıkır fıkır bir ese. Lan'dan sonra çıkaracağımız şarkının önemi büyüktü tabii. Bu tarz başarılardan sonra atacağın ilk adımı iyi düşünmen gerekiyor. O biraz baskı yaratıyor ama biz iyi şarkılar yaptık" dedi.

"14 ŞUBAT ANLAMSIZ"

Bastık, sevgilisi Serkan Tütüncü ile Sevgililer Günü'nde birbirlerine hediye almayacaklarını belirtip "14 Şubat'ın bir anlamı yok" dedi.