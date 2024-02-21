Şarkıcı Zeynep Bastık'tan yeni güzellik sırrı! Yüzünü buz dolu suya soktu Işıl ışıl parlayan bir cilt ve formda görüntüleriyle herkesin dikkatini çeken şarkıcı, sosyal medya hesabından içi buz dolu kaseye yüzünü daldırdığı anları paylaştı.

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ensonhaber.com

2,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bu kez içi buz dolu kaseye yüzünü daldırdığı anları paylaştı.

"Günaydın"

Paylaşımına "Günaydın, benim bugün heyecanlı bir çekimim var." notunu düştü. Şarkıcının paylaşımı kısa süre içerinde gündem oldu.

Daha önce de doğal halini paylaşan Bastık, güzellik sırrını açıklamıştı.

"Bol bol su içiyorum"

Şarkıcı, "Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum. Rutin olmasa da her boşlukta cilt bakımına gitmeye çalışıyorum." demişti.