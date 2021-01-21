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    Sarp Levendoğlu buz gibi havada sörf yaptı

    Yakışıklı oyuncu Sarp Levendoğlu İstanbul’un yolunu unuttu.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 07:29
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    Sarp Levendoğlu buz gibi havada sörf yaptı

    Oyuncu Sarp Levendoğlu, ilk karantina dönemi başlar başlamaz soluğu Muğla Datça’da almıştı.

    SÖRF TUTKUNU

    Sörf tutkunu oyuncu önceki gün buz gibi havaya aldırmadan denize gitti. Dalgalarla boğuştu ama hiç pes etmedi.

    "KASKO YOK, MUSKA VAR"

    Sarp Levendoğlu sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına “Kasko yok, muska var” ve “Sarı kızın nazı, Sarp’ın ara gazı” notlarını düştü.

    Sarp Levendoğlu buz gibi havada sörf yaptı #1

    Sarp Levendoğlu buz gibi havada sörf yaptı #2

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