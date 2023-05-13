Sarp Levendoğlu yeni aşkını ilk kez paylaştı Son olarak Naz Çağla Irmak ile aşk yaşayan Sarp Levendoğlu, şimdilerde şarkıcı ve oyuncu Deniz Sipahi ile birlikte. Levendoğlu yeni aşkıyla ilk karesini de sosyal medya hesabından yayınladı.

Birce Akalay ile boşandıktan sonra uzun süre Derya Şensoy ile birlikte olan Sarp Levendoğlu, son olarak da Naz Çağla Irmak ile beraberdi.

Naz Çağla Irmak ile sık sık fotoğraf paylaşan ve evleneceği konuşulan oyuncu, bu aşkı noktaladı.

Uzun zamandır sessiz olan Sarp Levendoğlu, şimdilerde yeni bir aşkın heyecanını yaşıyor.

Levendoğlu'nun yeni aşkının da ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı. Çift sosyal medya hesabından ilk paylaşımlarını yaptı.

Sarp Levendoğlu'nun yeni aşkı

En son Kırgın Çiçekler’de canlandırdığı Nazlı karakteriyle büyük çıkış yakalayan Naz Çağla Irmak ile beraber olan Sarp Levendoğlu, şimdilerde şarkıcı ve oyuncu Deniz Sipahi ile birlikte.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Deniz Sipahi, Sarp Levendoğlu ile ilk kez paylaşım yaptı.