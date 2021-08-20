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    Scarlett Johansson 2. kez anne oldu

    Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bir kez daha anne oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 09:06
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    Scarlett Johansson 2. kez anne oldu

    Black Widow filminin yıldızı Scarlett Johansson ve komedyen eşi Colin Jost, çiftinin ilk çocuğu dünyaya geldi.

    Johansson'ın 39 yaşındaki eşi Colin Jost, bebek haberini dün Instagram'dan duyurdu.

    "BEBEĞİMİZ OLDU"

    Komedyen, "Tamam, tamam bir bebeğimiz oldu. Adı, Cosmo. Onu çok seviyoruz" notunu yazdı. Johansson'ın Fransız gazeteci Romain Dauric ile olan evliliğinden Rose adında 6 yaşında bir kızı daha bulunuyor.

    Scarlett Johansson 2. kez anne oldu #1

    Scarlett Johansson 2. kez anne oldu #2

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