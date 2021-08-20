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- Scarlett Johansson 2. kez anne oldu
Scarlett Johansson 2. kez anne oldu
Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bir kez daha anne oldu.
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 08:44
- Güncelleme : 20.08.2021 - 09:06
Black Widow filminin yıldızı Scarlett Johansson ve komedyen eşi Colin Jost, çiftinin ilk çocuğu dünyaya geldi.
Johansson'ın 39 yaşındaki eşi Colin Jost, bebek haberini dün Instagram'dan duyurdu.
"BEBEĞİMİZ OLDU"
Komedyen, "Tamam, tamam bir bebeğimiz oldu. Adı, Cosmo. Onu çok seviyoruz" notunu yazdı. Johansson'ın Fransız gazeteci Romain Dauric ile olan evliliğinden Rose adında 6 yaşında bir kızı daha bulunuyor.