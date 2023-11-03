Scarlett Johansson'dan yapay zeka uygulamasına dava Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson, sahte görüntüsü ve sesinin kullanılması sebebiyle Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar adlı yapay zeka uygulamasına dava açtı.

ensonhaber.com

Amerikalı aktris Scarlett Johansson, X'de yayınlanan 22 saniyelik reklamda, sahte bir görüntüsü ve sesinin kullanılması sebebiyle Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar adlı yapay zeka uygulamasına dava açtı.

"Bu olayları hafife almıyoruz"

38 yaşındaki oyuncunun temsilcileri, videonun 28 Ekim'de fark edildiğini belirterek, "Bu olayları hafife almıyoruz. Sahip olduğumuz haklar doğrultusunda tüm yasal yollara başvurarak konuyu ele alacağız." açıklamasını yaptı.

Söz konusu reklamda; Marvel Sinematik Evreni'nin 'Black Widow' karakteri, "Naber millet? Ben Scarlett ve benimle gelmeni istiyorum." diyor.

Oyuncuyu taklit eden ses, daha sonra uygulamayı tanıtmaya başlıyor.