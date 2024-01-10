Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile fotoğraf paylaştı: "Kınalı kuzum..." Oğlu Oğulcan Engin ile paylaşım yapan Seda Sayan, "Kınalı Kuzum" notunu düşerek, nazar boncuğu eklemeyi ihmal etmedi.

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Eşiyle yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde estetik yaptırdığı anları yayınladı.

Sünnet derisini vücuduna enjekte ettiren Sayan, bu anlarla günlerce konuşuldu.

Estetik yaptırmayı sevdiğini söyleyen güzel isim, bu sayede genç kalıyor.

Eleştirileri dinlemeyen ve sosyal medyadan vazgeçmeyen şarkıcı, bu defa oğluyla bir karesini paylaştı.

Oğulcan'a seslendi

Sosyal medya hesabından annesi Seda Sayan'ı paylaşan Oğulcan Engin, "Kraliçem" notunu düştü.

Sayan ise oğlunun bu paylaşımını karşılıksız bırakmadı. Fotoğrafı kendi hikayesine de ekleyen ünlü isim, oğluna "Kınalı Kuzum" diye seslendi.

Nazar boncuğu emojisi koyan Sayan'ın o karesine hayranlarından yorum yağdı.