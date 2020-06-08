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    Şebnem Bozoklu'nun koronavirüs psikolojisi

    Şebnem Bozoklu, yasakların kontrollü olarak hafifletilmesinin ardından başlayan 'yeni normal'le ilgili paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 15:20
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    Şebnem Bozoklu'nun koronavirüs psikolojisi

    Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, 3.5 ayın ardından ilk defa bir mekana oturup kahve içti. Bozoklu, dışarıya çıkma deneyimini takipçilerine aktardı.

    Yaptığı alışverişten bahseden Bozoklu, aynı zamanda pek çok insanın sahip olduğu ‘Kesin hasta oldum’ psikolojisinden bahsetti.

    İşte Şebnem Bozoklu’nun o satırları:

    KAHVEYİ ZOR İÇTİ

    "Dün dışarıya çıkıp kırmızı ruj, göz kalemi, yarım kilo taze fasulye, küçük yoğurt ve elektrikli süpürge filtresi aldım. Üç buçuk aydır ilk defa bir yerde oturup 1 fincan kahve söyledim. Kahvenin yarısında kesin hasta oldum paranoyasına girip, kahveyi yarım bırakmak tedavisini uygulayıp geri döndüm. Sizde nasıl gidiyor yeni normal?"

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