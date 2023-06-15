Şebnem Dönmez'in göğüs dekoltesi gündem oldu Beyaz göğüs detaylı elbisesiyle pozlarını paylaşan güzel oyuncu Şebnem Dönmez, sosyal medyayı ikiye böldü.

ensonhaber.com

Ekranlara veda eden Yasak Elma'da Handan karakterini canlandıran Şebnem Dönmez, o dönem dizideki iddialı tarzıyla dikkat çekmişti.

Öyle ki bir süre sosyal medyada, diziye bu tarz yüzünden eleştiriler gelmişti.

Bir ödül töreninde katılan Şebnem Dönmez, beyaz elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel gibi isimlerin iddialı seçimler yaptığı gecede Dönmez de üstten göğüslerini kapatan dekolteli beyaz işlemeli elbisesiyle dikkat çekti.

Ancak yıllara meydan okuyan güzel oyuncunun tarzı bazı hayranlarını tatmin etmedi. Şebnem Dönmez'i beğenmeyenler de oldu.