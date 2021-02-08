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Şebnem Ferah evden çıkmıyor
Şebnem Ferah, koronavirüsün ilk görüldüğü mart ayından bu yana evinden çıkmıyor.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 07:20
Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah’ın, Türkiye’de ilk olarak geçtiğimiz sene mart ayından görülen koronavirüsten sonra kendisini evine kapattığı ortaya çıktı.
EVE KİMSEYİ ALMIYOR
Alışverişini yardımcılarına yaptıran sanatçı, bir senedir evine fazla misafir de kabul etmiyor.
MÜZİK YAPIYOR
Ferah, bu dönem yeni şarkılar kaleme alırken, evinde piyano ve gitar çalarak, müzik çalışmalarına devam ediyor. Sevenlerini çok özlediği öğrenilen sanatçı, sosyal medya hesaplarından onlarla iletişime geçerek, sohbet ediyor.