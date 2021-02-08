Euro
8.5001
-0.12%
Dolar
7.0535
-0.04%
Altın
410.56
-0.09%
Borsa
1.527
0%
Bitcoin
274.969
1.24%
EXEN Coin
15.38
0.00%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Şebnem Ferah evden çıkmıyor

    Şebnem Ferah, koronavirüsün ilk görüldüğü mart ayından bu yana evinden çıkmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 07:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şebnem Ferah evden çıkmıyor

    Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah’ın, Türkiye’de ilk olarak geçtiğimiz sene mart ayından görülen koronavirüsten sonra kendisini evine kapattığı ortaya çıktı.

    EVE KİMSEYİ ALMIYOR

    Alışverişini yardımcılarına yaptıran sanatçı, bir senedir evine fazla misafir de kabul etmiyor.

    MÜZİK YAPIYOR

    Ferah, bu dönem yeni şarkılar kaleme alırken, evinde piyano ve gitar çalarak, müzik çalışmalarına devam ediyor. Sevenlerini çok özlediği öğrenilen sanatçı, sosyal medya hesaplarından onlarla iletişime geçerek, sohbet ediyor.

    Şebnem Ferah evden çıkmıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir