Şebnem Schaefer, Barbie benzetmelerine cevap verdi Barbie'ye benzetilen ünlü sunucu Şebnem Schaefer, çocukların bile kendisini oyuncak sandığını söyledi.

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ensonhaber.com

Bir döneme hem yaptığı işlerle hem de sansasyonel açıklamalarıyla damgasını vuran ünlü manken Şebnem Schaefer, Barbie bebeklere benzetilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"Bana Barbie diyorlar"

"Sürekli Barbie konseptli iş teklifleri alıp, çekimler yapıyorsam ve küçüklüğümden beri tanıdığım, tanımadığım herkes bana Barbie diyorsa; evet sanırım bu konu tartışmaya kapalıdır" diyen Şebnem Schaefer, sevgilisi Eray Yasin Işık'ın paylaşımıyla da destek gördü.

Şebnem Schaefer, çocukların bile kendisini oyuncak sanmasını ve hatta Çin'de bile Barbie'nin oyuncak versiyonunun üretilmiş olmasını gülerek karşıladı.

Ünlü sunucu, aynı zamanda hayranlarının yaptığı bir videoyla Barbie'ye olan benzerliğini de gözler önüne serdi.