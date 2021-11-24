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    Şebnem Schaefer, Barbie oldu

    Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, Antalya'da bulunan bir otelde fotoğraf çekimi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 06:37
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 06:40
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    Şebnem Schaefer, Barbie oldu

    Bir dönem podyumların en çok aranan isimlerinden olan eski manken Şebnem Schaefer, Avusturyalı modacı Manuel Essl’in tasarımlarıyla poz verdi.

    Konsepte uygun olarak Antalya'da bulunan bir otelde gerçekleşen çekimler renkli görüntülere sahne oldu.

    "HOŞUMA GİDERDİ"

    Schaefer, çekimle ilgili konuşmayı da ihmal etmedi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü isim, "Zaten küçüklüğümden beri bana hep Barbie derlerdi. Hoşuma da giderdi açıkçası, iş gereği de olsa sonunda gerçek oldu. Yıllar önce Çin’de benim de oyuncak versiyonumu üretmişlerdi. İmzalı fotoğrafımı isteyen Çinlilerden çok sayıda mail ve mektup alıyordum." diye konuştu.,

    Şebnem Schaefer, Barbie oldu #1Şebnem Schaefer, Barbie oldu #2Şebnem Schaefer, Barbie oldu #3

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