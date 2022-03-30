Şebnem Schaefer damat oldu

Ünlü manken Şebnem Schaefer, önce gelin sonra damat oldu.

Türkiye’de modellik ve sunuculuk yapan Şebnem Schaefer, bir mağaza açılışına katıldı.

Meslek hayatında 100. kez gelinlik giydiğini söyleyen Şebnem Schaefer, davetlilere bir de sürpriz yaptı ve gelinliği çıkarıp damatlık giydi.

ŞEBNEM ARTIK AKTİF OLACAK

Giydiği damatlık üzerine öylesine yakıştı ki, mağaza sahipleri, damatlığı Şebnem Schaefer’a hediye etti.

Instagram hesabından fotoğraflarını yayınlayan Şebnem Schaefer, takipçilerinden gelen olumlu tepkiler sonrası, sosyal medyayı çok daha aktif kullanma kararı aldığını duyurdu.