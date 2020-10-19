Şebnem Schaefer hayat deneyimlerini anlatacak

Ünlü manken Şebnem Schaefer, internet üzerinden yapacağı programla geri dönüyor.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen manken Şebnem Schaefer, Akmerkez’de objektiflere takıldı.

"ÖZEL HAYATIM İYİ GİDİYOR"

Maskesi ve eldiveni ile dikkat çeken Schaefer, “Özel hayatım iyi gidiyor. Her şeyim özel zaten.” dedi.

Ünlü isim, yakın zamanda da internet üzerinden bir programa başlayacağını duyurdu. Ünlü manken, programda hayat deneyimlerini anlatacağını söyledi.