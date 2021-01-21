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- Seçil Gür: Serdar gizli kıskanç
Seçil Gür: Serdar gizli kıskanç
Şarkıcı Serdar Ortaç ile aşk yaşayan Seçil Gür, samimi açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 21.01.2021 - 13:49
- Güncelleme : 21.01.2021 - 13:59
Instagram'da yayınlanan bir programa konuk olan Serdar Ortaç'ın yeni aşkı şarkıcı Seçil Gür, ilişkisiyle ilgili konuştu.
"TESLİM OLDUK"
Seçil Gür, "Serdar ile birbirimize yoldaşlık yapıyoruz. Biliyorum ki benim kötülüğümü asla istemiyor. O da biliyor ki; ben onun kötülüğünü asla istemiyorum. O anlamda ona teslim olmuş olabilirim." ifadelerini kullandı.
"TATLI KISKANÇ"
Gür, Ortaç’ın kıskanç olup, olmadığı sorusu üzerine ise, "Gizli kıskanç. Beni negatif etkileyen bir kıskançlığı yok. Tatlı kıskanç." dedi.