Seçil Gür: Serdar gizli kıskanç

Şarkıcı Serdar Ortaç ile aşk yaşayan Seçil Gür, samimi açıklamalarda bulundu.

Instagram'da yayınlanan bir programa konuk olan Serdar Ortaç'ın yeni aşkı şarkıcı Seçil Gür, ilişkisiyle ilgili konuştu.

"TESLİM OLDUK"

Seçil Gür, "Serdar ile birbirimize yoldaşlık yapıyoruz. Biliyorum ki benim kötülüğümü asla istemiyor. O da biliyor ki; ben onun kötülüğünü asla istemiyorum. O anlamda ona teslim olmuş olabilirim." ifadelerini kullandı.

"TATLI KISKANÇ"

Gür, Ortaç’ın kıskanç olup, olmadığı sorusu üzerine ise, "Gizli kıskanç. Beni negatif etkileyen bir kıskançlığı yok. Tatlı kıskanç." dedi.