Seçil Gür: Serdar Ortaç neşe kaynağım

Seçil Gür, Serdar Ortaç'la sevgili olmadan önce pazar günlerini hiç sevmediğini söyledi.

Şarkıcı Seçil Gür, sokağa çıkma kısıtlamalarını sevgilisi Serdar Ortaç’ın, İstinye’deki villasında geçiriyor.

"PAZAR GÜNLERİNİ HİÇ SEVMEZDİM"

Karantinada çok eğlendiklerini söyleyen Seçil Gür, “Serdar’dan önce pazar günlerini hiç sevmezdim. Resmen sendroma girerdim.

Onunla birlikte her şey değişti. Serdar hayattaki en büyük neşe kaynağım, hünkarım.” dedi.