Seçim sonrası Müjde Ar'dan Orhan Gencebay'a gönderme: "Balkon boş kalmasın" Dün Türkiye sandık başına gitti. Seçim sonrası ünlü isimlerden paylaşım geldi. Usta oyuncu Müjde Ar'ın paylaşımı da dikkat çekenler arasındaydı.

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31 Mart yerel seçimleri için milyonlarca vatandaş oy kullandı. Görevini yerine getirmek için sandık başına giden vatandaşlar sonucu sabırsızlıkla bekledi.

CHP birinci

2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında rakibine büyük bir fark atan CHP, 36 belediyeyle yarışı önde bitirdi. AK Parti ise 23 belediye alarak ikinci oldu.

Türkiye genelinde 11 şehri CHP'ye kaptıran AK Parti, İstanbul'da da 9 ilçeyi rakibine kaptırdı.

Seçim sonuçlarından sonra ünlü isimlerden paylaşımlar geldi. Paylaşım yapan bir isim de Müjde Ar oldu.

'Balkon boş kalmasın'

Müjde Ar, sosyal medya hesabından AK Parti'yi destekleyen Orhan Gencebay'a gönderme yaptı: '“Balkon boş kalmasın Gencebay’ı çağırsın ‘Bir Teselli Ver’i söylesin...”