Seçim sonuçları sonrası ünlülerin paylaşımları! "Bravo Ekrem Başkan" Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Oyunu kullanan ünlü isimlerin seçim paylaşımlarıyla dikkat çekti.

ensonhaber.com

Türkiye'de 61 milyon 441 bin 880 seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçim sonucu heyecanla beklendi.

Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim ise oy kullanmak için bulunduğu ikametgaha göre atandıkları okulda oy kullandı.

Bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi. Ünlü isimler de seçim sonrası sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Şevval Sam

"Ekrem Başkan!"

"Ekrem Başkan! İstanbul’a yakışıyorsun… Türkiye’ye yakışıyorsun! Gurur duyuyoruz seninle ve kutluyoruz. Bize yaşattığın mutluluk, verdiğin umut için müteşekkiriz."

Fazıl Say

"Yani... 1970 doğumluyum. 80’lerden beri seçimleri izlerim, hep yeniliriz. Yıllardır da oy kullanıyorum. Galiba “ilk kez” “kazandık” diyorum. Bravo tüm emeği geçenlere. Bu sonuç; müthiş arkadaş! Her yerde... Vay be! Bravo Özel, İmamoğlu özellikle bravo!"

Şevket Çoruh

"Ben gülmeden sandıkları terk etmeyin."

Ayşegül Aldinç

Anıtkabir ve oy zarfı bulunan bir fotoğraf paylaşıp "Özetle" notunu düştü.

Cem Davran

"Bizden sonraki nesillerin, 2024 yerel seçimleri diye özellikle ve özellikli örnek olarak bahsedeceği bir gün yaşadık. Vakanüvisler mutlaka takvime işaret koyacaktır."

Pınar Altuğ

"Kırmızı sana çok yakıştı ülkem."

Farah Zeynep Abdullah

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah da seçim paylaşımını yataktan yaptı: "Bahar geldi ha" yazdı.

Özge Ulusoy

"Etimesgut Ankara doğumlu olduğumu söylemiş miydim? Seçim sonuçlarını canı gönülden tebrik ediyorum.. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun."