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Seçim sonucu Mabel Matiz'i mutlu etti: "Jötem Türkiyem"

Seçim sonucu Mabel Matiz'i mutlu etti: "Jötem Türkiyem" Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, seçim sonuçları karşısında sevincini dışa vuran isimlerden biri oldu.