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31 Mart Yerel Seçimleri için dün tüm Türkiye oy kullandı. Milyonlarca vatandaş gibi ünlü isimler de oy kullanmak için sandık başına gitti.
Seçim sonuçları sonrası sessiz kalamayan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.
'Jötem Türkiyem'
CHP'li İstanbul Belediyesi Başkanı krem İmamoğlu'nu desteleyen ünlü şarkıcı Mabel Matiz'den, 'Jötem Türkiyem' paylaşımı geldi.
Sürpriz sonuçlar sonrası yerinde duramayan Mabe Matiz, seyirciye arkasına dönüp kalçasını sallayarak dans ettiği videoyu yayınlayınca gündem oldu.
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