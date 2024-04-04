Seçimlerde Murat Kurum'u desteklemişti! Sinan Akçıl, kendisini eleştirenlere cevap verdi Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı bestelemiş ve sürekli destek paylaşımları yapmıştı. Akçıl, kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından seslendi.

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a desteğiyle gündeme gelen şarkıcı Sinan Akçıl yine adından söz ettirdi.

"Bir arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti'. Sanki bir diğer partiye oy verenler Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz. 4 buçuk yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak tek dileğim sizin de öyle olsun. Seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını" ifadeleriyle gündeme gelen Akçıl, son paylaşımıyla da gündem oldu.

Akçıl bu sefer de şunları yazdı:

"O zaman biz ülkemizi korumadan müzik yapalım sadece"

"Çok ünlü arkadaşlarım arayıp, 'Türkiye'nin en büyük müzisyenlerinden birisin, girme şu vatan, millet, siyaset işine' diyorlar da alakayı çözemiyorum. Ok o zaman biz ülkemizi korumadan müzik yapalım sadece.

"Zarar görmem merak etmesinler..."

En sevmediğim kişi tarafı belli olmayan kişidir. Onun çıkarından veya planından korkarım ben. Vatanı çok sevdiğim ya da bunu belli ettiğim için ben zarar görmem merak etmesinler..."