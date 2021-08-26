Defne Samyeli'nin yıllar önceki programından bir video yayınlayan Seda Akgül, "Kimi yücelttiğinizin farkına varın" sözleriyle ateş püskürdü.

Bir süredir ekranlarda olmayan sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden Defne Samyeli'nin geçmiş yıllarda yaptığı bir şovu gündeme getirdi.

Akgül, Samyeli'nin yarı çıplak erkeklerin etrafındaki kırbaçlı dansını paylaştı.

ÖFKE KUSTU

Şimdilerde hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Samyeli'ye tepki gösteren Akgül, şunları söyledi:

"FETİŞ PROGRAMI YAPIP HABER SUNDU"

"Defne Samyeli gerçeği. Hangi ülkede böyle bir fetiş programı sunduktan sonra, bir kadın yıllarca ana haber okuyabilir? Evet iyi bir okuldan mezun olmuş ama gereken eğitimi alamamış.

"KİMİ YÜCELTTİĞİNİZİN FARKINA VARIN"

Ey Türk halkı; kimi, niye, neden yücelttiğinizin farkına varın. Benim ki kıskançlık değil, yollar eğiri, sen doğru iken yapılan haksızlık..."

Seda Akgül, Defne Samyeli'nin kırbaçlı şovunu paylaştı

