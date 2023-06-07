Seda Akman'ın yeni imajı İmajını değiştiren ünlü oyuncu Seda Akman'a beğeni yağdı.

ensonhaber.com

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla çok konuşulan ünlü oyuncu Seda Akman yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kısa saç akımına uyan Seda Akman'ın son hali çok beğenildi.

'Bu yaz kafam rahat'

Ünlü oyuncu yeni imajını; 'Bu yaz kafam rahat' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Seda Akman, Bir İstanbul Masalı, Emret Komutanım, Annem, Arka Sokaklar, Küçük Sırlar, Eve Düşen Yıldırım, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kalp Atışı, Masumlar Apartmanı gibi projelerle yer aldı.